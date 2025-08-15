俳優のオダギリジョーが監督、脚本、演出、編集を務め、出演もしている映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』(9月26日公開)の主題歌が、EGO-WRAPPIN'の新曲『phosphorus』に決定した。あわせて新たな場面写真10点が公開となっている。映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』の主題歌が決定し、新たな場面写真10点が公開となった『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ』は、2021年に俳優のオダギリジ