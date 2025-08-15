8月15日、Bリーグ所属クラブが2025－26シーズンへ向けた契約情報を更新した。 香川ファイブアローズから入団が発表されたのが富山グラウジーズを退団していた高橋耕陽。北海道出身で現在31歳の高橋は6チーム目となる香川でプレーが決定。「今までの経験を活かしながら精一杯頑張ります！」と意気込んだ。 現在高校3年生の梶原は、滋賀レイクスU15から所属しており、昨シ