7年ぶりの甲子園出場を果たし、堂々の戦いを見せた中越高校の選手たちが15日午後、学校に戻り拍手で出迎えられました。 強豪・関東第一との激闘から2日。すがすがしい表情で長岡に戻った中越高校ナインを、多くの生徒や教職員が出迎えました。代表して窪田キャプテンが応援してくれた仲間や支えてくれた家族への感謝を伝えました。 ■中越 窪田優智主将(3年) 「本当にこの盛大な応援の中で野球ができたことと、甲子園で全力