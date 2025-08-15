お盆前の鹿児島を襲った記録的な大雨からきょうで1週間です。姶良市や霧島市では、断水の被害が広がりました。姶良市の断水もほぼすべての地域で復旧し、きょう中には解消される見通しです。(登島凜アナウンサー)「姶良市加治木町の小山田地区にきています。記録的な大雨から1週間が経ちましたが、小山田地区では断水が続いています」断水が続いていた小山田のそばの店を訪ねました。8月8日からやむなく休業しています。