「巨人−阪神」（１５日、東京ドーム）阪神・佐藤輝明内野手が好守備で伊藤将を援護した。三回１死一塁から、巨人・山崎が三塁前にバントを転がしたが、早いチャージから捕球後、迷うことなく二塁に送球して門脇を封殺し、中野の一塁転送で打者走者の山崎もアウトにして併殺を奪った。三塁側スタンドからは拍手が送られ、一塁側スタンドからはため息が漏れたワンプレー。今季は打撃と同様、守備でも進化を見せており、昨年