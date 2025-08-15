１４日に放送されたフジテレビ系ドラマ「愛の、がっこう。」第６話では、４５分中、４２分が愛実（木村文乃）とカヲル（ラウール）の切なすぎる“お別れ遠足”というデートが描かれたが、ラスト２分半、やはり、あの“川原なにがし”が登場し、ネットの悲鳴がわき起こった。この日の「愛の、がっこう。」では、カヲルが「これで最後にする」として、１日だけ愛実とのデートを楽しむ。子供頃大好きだった京急電車に乗り三浦海岸