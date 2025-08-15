（武田記者）「羅臼岳斜里側の登山口です。先ほど遺体が見つかったとの情報が入ってきました」８月１５日朝、小雨が降る中始まった男性の捜索。 午後１時半すぎに男性がクマに襲われた現場付近で遺体が見つかりました。遺体の顔と上半身は傷だらけ…特に下半身の損傷が激しかったということです。所持品などから、遺体は安否不明となっている男性とみられています。知床半島にそびえる羅臼岳で１４日午前１１時すぎ、登山客から