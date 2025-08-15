新潟市で開催されている『リトルモンスター展』の来場者が3万人を突破しました。 新潟市の県立自然科学館で開かれている、ちょっと変わった生き物の特別展『リトルモンスター展』。会場には、フクロウやナマケモノなどユニークで珍しい生き物が約40種類展示されています。 3万人目の来場者となったのは、柏崎市から訪れた小関智也さん・さやかさん・海光さん・初花さんです。 ■小関智也さん 「お盆休