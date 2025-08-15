お笑いコンビ・いぬの有馬徹が１３日、Ｘを更新。キングオブコントの準々決勝で最前列の客がネタ途中で立つというハプニングに思いをつづった。有馬は「キングオブコント準々決勝終わりました！」と報告し、「僕らはベストパフォーマンスでしたが、一発目のボケ直前で一番前のお客さんが席立ったのは爆裂動揺しました！勘弁してよね〜！」と投稿。だが翌日になっても怒りは収まらないようで、Ｘで「まだ腹立つ」と切り出し「