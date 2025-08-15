15日の年金の支給日に合わせ、同じ世代に活力を送りたいと結成65周年の平均年齢は80歳。ハワイアンの音楽を奏でるバンドがコンサートを開きました。15日、鹿児島市でコンサートを開いたのは、結成65周年を迎えたハワイアン音楽を奏でるバンド。平均年齢は80歳です。同じ世代に活力を送りたいと年金の支給日に合わせて2か月に1度開いています。観客と一緒に合唱も。会場はあたたかい空気に包まれます。（客）「楽