大分県津久見市の保戸島沖で運搬船とヨットが衝突し、ヨットに乗っていた男性が死亡した事故で、逮捕されていた運搬船の船長が15日、釈放されました。 【写真を見る】大分・保戸島沖ヨット衝突死亡事故逮捕の運搬船船長を釈放、任意捜査に切り替え （八尋記者）「大分港にはきょうも運搬船が停泊しています。海上保安官が船内での立ち入り調査を続けています」 この事故は13日午前、津久見市保戸島沖で砂利採取運搬船「第三