熊本市では、今回の大雨で、車ごと川に流されたとみられる男性の一斉捜索が行われました。 【写真を見る】一斉捜索の様子車が見つかった場所から約15km離れた河口 熊本市では、8月11日午前1時ごろから、東区に住む森下尚治（もりした・しょうじ）さん（63）の安否がわからなくなっています。 今日15日は、警察と消防などあわせて約370人が、地上からの他、船やヘリコプターも使い捜索しました。 記者「捜索は車が見つ