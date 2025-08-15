競泳の世界ジュニア選手権（19〜24日、ルーマニア・オトペニ）に出場する日本代表選手団が15日、成田空港から現地に向けて出発。男子400メートル個人メドレーで、7月に4分9秒38の世界ジュニア新記録を樹立した小島夢貴（愛知・豊川高）は「夏が始まった時からずっと調子がいいので楽しみ。緊張感も全然なく、早く泳ぎたい」と意気込んだ。3月の世界水泳の選考会では4分20秒37で予選敗退に終わったが、その後は全国高校総体の地