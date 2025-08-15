吉道 さゆり キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。 小野 和久 気象予報士：お願いします。あす16日からの天気のポイントです。 小野：この先1週間、晴れて暑くなります。そして気象台の1か月予報では、この先も晴れて暑く、雨の量は少ない見込みです。気象台の週間予報です。 小野：あす16日からも晴れて暑い日になります。いまの時期の金沢の最高気温は31度くらいが平年並みですので、かなり気温の高