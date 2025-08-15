◇パ・リーグオリックスｰ西武（2025年8月15日京セラD）2試合ぶりにスタメン復帰したオリックス・杉本がしっかり仕事を決めた。初回2死二塁の好機にカウント1―1から今井のスライダーをとらえて左前にはじき返す先制タイムリー。同い年の先発・九里を援護した。「打ったのはスライダーです。初回のチャンスにランナーを還すことができてよかったです！（広岡）大志、ナイスラン！」九里が投げるとラオウが打つ。今季の1