お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が15日放送のTOKYO FM「JUMP UP MELODIES」（金曜後1・00）に出演。これまで独身を貫いてきたが、心境の変化があったことを語った。7月31日、文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」に出演した際、右足のケガを報告した大久保。段差での不注意により、現在も松葉杖での生活を強いられているという。番組内では、「超絶不自由なんです、一人だと」と語り、独り身での生活の大