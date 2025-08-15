7人組男性グループ・IMP. 鈴木大河さんが石川県内各地を体当たりで取材するシリーズ。今回は、地元で「市立工（しりこう）」の愛称で親しまれる「金沢市立工業高校」を訪問。創立97年を迎える歴史ある高校で、全国屈指の強豪「生花部」の魅力に迫りました。金沢市立工業高校は、機械科、電気科、電子情報科、建築科、土木科の5つの学科を持つ工業高校です。まず、電子情報科を訪れた大河さん。教室では「救急車が走り去るとなぜ音