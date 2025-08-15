2023年、北方領土の択捉島で行われた軍事パレードで行進するロシアの兵士ら（島民提供、共同）ロシア政府が、北方領土の周辺海域で今月1日から9月1日までの間、軍事演習を実施すると日本政府に通告したことが15日、分かった。日本外務省によると、通告は7月28日付。同省は同日「北方領土での軍備強化は、日本の立場と相いれず受け入れられない」と外交ルートを通じて抗議した。通告は色丹島北側の複数の海域で射撃訓練を実施す