15日午後、福岡県みやま市で寺が焼ける火事がありました。ろうそくの火が燃え広がったということです。警察と消防によりますと、15日午後1時半ごろ、福岡県みやま市高田町濃施の寺で「ろうそくから出火している」と消防に通報がありました。寺の建物の2階にある参拝スペースの一部が焼け、火はおよそ1時間後に消し止められました。この火事で、1人が煙を吸って病院に搬送されましたが命に別条はないということです。警察によ