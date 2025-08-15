中国・北京で15日から「人型ロボット運動会」が開催されている。大会には日本を含む16カ国から約280チームが参加。500体ほどのロボットが25の種目で争う。キックボクシングではお尻叩いて挑発も15日、中国・北京で始まった“世界初”の運動会。競い合うのは、人間ではなく、“人型ロボット”だ。熱戦の舞台となる北京市内の競技場では、14日夜、各競技に出場するロボット選手たちによる開会式が華やかに行われた。キックボクシング