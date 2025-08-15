「巨人−阪神」（１５日、東京ドーム）阪神・近本光司外野手が初回、巨人・山崎から左前打を放ち、巨人・長嶋茂雄以来、史上２人目となる新人時から７年連続１３０安打を達成した。近本は試合前時点で打率・２９１でセ・リーグの打率トップとなっており、初の首位打者獲得に向けて、同僚の中野、佐藤輝らと激しく争っている。１６日は今年６月に８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんの追悼試合となっている。