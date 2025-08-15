K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「추가 공연（チュゴンヨン）」の意味知ってる？「추가 공연（チュゴンヨン）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、K-POPアイドルのライブ、コンサートに関する言葉です。いったい、「추가 공연（チュゴンヨン）」はどういう