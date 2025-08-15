韓国メディアで報じられた迷惑行為。街のカフェで勉強や仕事などに没頭する、いわゆる“カフェ勉族”です。韓国では、カフェの席をまるで自分の部屋のようにして使う客が問題となっていて、店舗側が対応に乗り出しています。韓国のスターバックスは、8月7日から全国の店舗で、デスクトップパソコンやパーティションなどの使用を禁止しました。カフェで勉強や仕事をする人は日本でも日常的に見られます。街でも「会議とかZoomやって