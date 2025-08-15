佐々木の球速はここから上がってくるだろうか(C)Getty Imagesやや不安を残す復帰への第一歩だ。現地時間8月14日、右肩痛で60日間の負傷者リスト（IL）入りしているドジャースの佐々木朗希は、傘下3Aオクラホマシティの本拠地アルバカーキ戦でリハビリ登板を行った。2回0/3で計41球を投げ、6安打3失点、1四球。実戦マウンドに上がるのは、5月9日（同10日）の敵地ダイヤモンドバックス戦以来、実に97日ぶりだった。【動画】落差1