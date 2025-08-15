世界各地の動物園を巡った高知県大月町出身の写真家の作品展が大月町で開かれています。キリンと子どもの表情が印象的な作品や、町の風景に溶け込んだシマウマ。大月町小才角の文化教育交流拠点COSAで開かれている写真展「世界の動物園」は、小才角出身の写真家・奥宮誠次さんが全日空の機内誌「翼の王国」の連載のため2003年から2006年にかけ世界各地の動物園を巡って撮影した写真50点が展示されています。作品はベルリン動物園の