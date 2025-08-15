TOKYO MXの情報バラエティー番組「5時に夢中！」放送5000回を記念した公開生放送「祝！放送5000回記念5時に夢中！万博」が15日、都内で行われ、月曜レギュラーのマツコ・デラックス（52）が欠席した。この日の冒頭で同じく月曜レギュラーの投資家、若林史江氏（47）は「皆さんニュースでご存じだと思いますけど、あのデブが、予想の範疇ではあるけど、骨が外れているという」と爆笑を誘うと、「最初はうそだと思った。出たくない