ミツカンの公式Xが2025年8月15日に、13日の投稿内容について「不快な思いをさせてしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。問題になった投稿は、15日までに削除されている。そうめんを作ることが大変だとする意見、ひいては主婦や女性をやゆ？ミツカン公式Xは13日、「冷やし中華なんてこれだけでも充分美味しいです」として、具なしの冷やし中華と同社商品のつゆの写真を投稿した。Xでは、その数日前から「そうめ