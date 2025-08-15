「高須クリニック」高須克弥院長（80）が15日に自身のX（旧ツイッター）を更新。シングルマザーを中傷する人々は「かっちゃんの敵」と表明した。高須院長は「かっちゃんの母はシングルマザーでかっちゃんを医者に育てた。祖母もシングルマザーで母を医者に育てた。かっちゃんは常にシングルマザーの味方である。銀座高須クリニックに母子そろって救援要請に来てる。もちろん助ける。まかせなさい。なう」とし、小児医療を志望