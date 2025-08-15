気象台は、きょう(15日)午後6時53分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を岡山市に発表しました。 【写真を見る】【大雨警報】岡山県・岡山市に発表 土砂災害や低い土地の浸水に警戒を【15日午後6時53分時点】 南部では、15日夜遅くまで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。 【警報（発表中）と予報値】■岡山市□大雨警報【発表】・土砂災害15日夜遅くにかけて警戒・浸水15日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量