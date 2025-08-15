佐賀北に勝利した明豊＝甲子園明豊が要所で相手を上回った。五回1死満塁、辻田の走者一掃の中越え二塁打で先制。六回に1点を加え、八回は加納の2点適時打で突き放した。大浦、大堀、寺本の3投手が再三のピンチを1失点でしのいだ。佐賀北は明豊と同じ11安打を放ちながら13残塁。三回1死満塁での併殺打など逸機が相次いだ。完投した稲富は、球威が落ちてつかまった。