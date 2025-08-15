中国の北京で人型ロボットのスポーツ大会が開かれています。きのう（14日）、開幕した人型ロボットのスポーツ大会。キックボクシングや陸上競技など26の種目で技術を競います。サッカーの試合では複数のロボットが立て続けに転倒し、会場が笑いに包まれる場面もありました。大会には新興企業や大学などが開発したロボットおよそ500体が参加しているということです。観客「サッカーのチームが集団で転ぶのは笑えますね」「ロボット