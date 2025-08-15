北海道・函館市で、クマがトウモロコシを食い荒らしました。トウモロコシをくわえたクマ。14日午前、函館市の住宅裏の家庭菜園でクマがトウモロコシを30本ほど食い荒らしました。体長は約1メートルで、畑には幅約13cmの足跡も。函館市や北海道南部では、クマが家庭菜園の作物を食い荒らす被害が相次いでいます。