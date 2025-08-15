“映え写真が撮れる”と観光客が集まっていた海沿いの踏切。ここではオーバーツーリズムによる迷惑行為に悩まされていました。付近のお寺に侵入し、様々な迷惑行為を行う観光客。その一部始終をカメラが捉えていました。外国人観光客も多く訪れる神奈川・鎌倉市にある“スラムダンクの聖地”。アニメに登場する鎌倉の海と踏切のシーンを写真に収めようと、道路にはみ出して撮影する人があとを絶たないのは、もはやおなじみの光景に
