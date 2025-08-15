15Æü¡¢ÃÝÌîÆâË­¤µ¤ó¡¢¶ÌÌÚ¹¨¤µ¤ó¡¢±üÊ¿Âç·ó¤µ¤ó¡¢áÄ¿¿¤¢¤ß¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæÎïÆà¤µ¤ó¡¢Ãæ°æµ®°ì¤µ¤ó¤é¤¬¡¢¡ØÀãÉ÷ YUKIKAZE¡Ù½éÆüÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÃÝÌîÆâË­&¶ÌÌÚ¹¨¡Û±üÊ¿Âç·ó¤òÀä»¿±Ë¤®¤¬¶ì¼ê¤Ç¤â¡Ö¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº¬À­¤¢¤ë¤Ê¡×ËÜºî¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¤Ë¼Âºß¤·¡¢Å¨Ì£Êý´Ø·¸¤Ê¤¯Â¿¤¯¤ÎÌ¿¤òµß¤¤Â³¤±¤¿¶îÃà´Ï¡ÖÀãÉ÷¡×¤Î»Ë¼Â¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÀïÃæ¤«¤éÀï¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¸½Âå¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë·ãÆ°¤Î»þÂå¤ò·üÌ¿¤Ë⽣¤­