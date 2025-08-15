¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢½°µÄ±¡¤Î°Â½»Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤ÏÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ±Æ¶Á¤¬¤É¤ì¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¶È³¦ÃÄÂÎ¤«¤éÊ¹¤­¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç¹ñ²ñ¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£½°µÄ±¡¡¦Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ï15Æü¡¢Íý»öº©ÃÌ²ñ¤ò³«¤­¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤«¤é·Ð°Þ¤òÊ¹¤­¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áê¸ß´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´Ö¤Ëóòó÷¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë15%¤¬°ìÎ§¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÍý