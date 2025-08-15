ボーイズグループPENTAGON出身のアーティスト・安達祐人が再びファンの前に立つ。【写真】安達祐人、INI田島将吾と“感動の再会SHOT”今年5月に日本でのアーティスト活動を本格再始動することを発表した安達。同時に新EP『BLUE SPRING』をリリースすると、7月にはWeverseコミュニティ「YUTO ADACHI」をオープンし、ファンともSNS上で活発な交流を続けている。そんな彼の“再出発点”となる舞台が、今月末に控えるショーケースだ。