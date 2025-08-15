「8.15戦争体験を語りつぐ集い」瓦町FLAG高松市常磐町 15日、高松市で戦争体験を語りつぐための講演会が開かれました。参加者らは戦争の歴史や記憶を伝えていくために必要なことを考えました。 高松市の市民団体が開いている「8.15戦争体験を語りつぐ集い」です。戦後80年の節目となる2025年は「戦争体験を伝えることの意味」を考えようと3人の語り部が登壇しました。 語り部のひとり、浄土卓也さん（86）は集いの