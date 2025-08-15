お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が15日放送のTOKYO FM「JUMP UP MELODIES」（金曜後1・00）に出演。右足のケガについて心境を語った。7月31日に文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」に出演した際、右足のケガを報告していた大久保。段差での不注意により松葉杖生活を送っていることを明かしていた。この日の放送では、パーソナリティーの鈴木おさむ氏から「ちょっと調子悪いですよね？」と話を振られると