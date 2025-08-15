巨人の横川凱投手（２４）が１５日に、同日に現役引退を発表した母校・大阪桐蔭の先輩・中田翔内野手（３６）へ思いを寄せた。偉大な大先輩の突然の報に、左腕も驚きを隠せなかった。横川は「すごく寂しい気持ちです。高校にいた時はプロ野球を代表するような憧れの人。そして同じチームになれて、ご飯とかにも連れていってもらったり良くしてもらったので、シンプルに寂しいです」と率直な心境を告白。「すごい後輩思いで、ど