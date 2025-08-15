「戸田ボート大賞」（１５日、戸田）連勝発進した飛田江己（２４）＝埼玉・１２８期・Ａ１＝が、２日目１０Ｒで５コースから３着と好走。得点率で好位置に付けた。「上積みを求めてペラを別の形に変えました。初日に気になったピット離れ、行き足の不安はなくなったが、タイムが出なくなった。今はバランスが取れて中堅ですね」と足は一長一短のようだ。今節はＦ休み明け２節目。金髪にイメージチェンジしている。「最近調子