15日、インド・ニューデリーで演説するモディ首相（ロイター＝共同）【ニューデリー共同】インドのモディ首相は独立記念日の15日、首都ニューデリーで演説し「農家や畜産業者、漁業者（の保護）は最優先事項だ。私は彼らの利益を脅かすどんな政策にも壁のように立ちはだかる」と述べた。米国との関税交渉を念頭に、農業や酪農分野の保護を徹底する意向を示した。モディ氏率いる与党インド人民党（BJP）は昨年の総選挙で議席を