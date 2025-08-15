自民党の小泉進次郎農水大臣が１５日、フジテレビ系「イット！」に生出演。新米が出始めるも、５０００円台のものもあることから、青井実キャスターから今年の新米はいくらが妥当か？と聞かれ、それに答えた。番組では、福岡県内の店舗などで新米が「５キロ４２１０円」「５１６３円」という価格で販売されている映像を紹介。その一方で２４年産のコメは「４８３９円」と３００円程度の差があるとした。この新米の価格につい