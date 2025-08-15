集中力の成せる技だ。仙台育英の１年生・有本豪琉内野手と砂涼人内野手の、アライバ級の併殺プレーを激写した。１４日に甲子園で行われた全国高校野球選手権２回戦、開星−仙台育英戦の五回無死一塁。仙台育英が３−２と１点をリードした接戦で迎えた中盤だった。開星・小村の打球がセンターへ抜けるかと思った次の瞬間、仙台育英の二塁手・有本が逆シングルで捕球し、二塁ベースに入った遊撃手の砂へ華麗なグラブトス。砂も二