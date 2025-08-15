全国高校総体（インターハイ）は15日、岡山市のジップアリーナ岡山で柔道男子の個人戦などが行われ、100キロ級は竹下智哉（福岡大大濠3年）、90キロ級は姥三士郎（東福岡3年）の福岡勢2人がそろって初優勝を飾った。福岡県大牟田市出身の竹下は得意の内股や背負い投げなどで勝ち上がり、決勝は酒井涼斗（山梨・東海大甲府2年）に鮮やかな払い腰を決めて一本勝ちした。同県篠栗町出身の姥は決勝で山口賢哉（東海大甲府3年）と