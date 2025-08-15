全国高校野球選手権第10日は15日、甲子園球場で2回戦が行われ、西日本短大付（福岡）が聖隷クリストファー（静岡）に2―1で勝って、2年連続で3回戦に進出した。西日本短大付の4回裏の攻撃中、にしたんクリニックのCM「タンバリンダンス篇」が応援曲として演奏され、Xには「にしたんクリニックCM曲郷ひろみバージョン」「にしたんクリニックキタ――――（∀）――――！！」と高校野球ファンから喜びの声が投稿された。西