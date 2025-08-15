¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£µÆü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¤¬Ä¹ÅèÌÐÍº¤ËÊÂ¤Ö¿·¿Í¤«¤é£·Ç¯Ï¢Â³¥·¡¼¥º¥ó£±£³£°°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â¡Ö£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ë£±¥Ü¡¼¥ë¤«¤é»³ºê¤Î£±£´£·¥­¥íÄ¾µå¤òº¸Á°¤Ë¡¢¤Ï¤¸¤­ÊÖ¤·¡¢°ÎÂç¤ÊÀè¿Í¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£