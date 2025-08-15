「NHKで戦争番組といえば、この人」横井秀信さん（50歳）は、NHKでそんな評判をとるプロデューサーの一人である。「番組づくりに妥協がなくて、下につく人はなかなか大変だと思います」とNHKの職員の一人は言う。8月15日、そんな横井さんが統括をつとめる大型シリーズがフィナーレを迎える。「大型シリーズ」とは、太平洋戦争を振り返ったNHKスペシャルの「新・ドキュメント 太平洋戦争」のこと。2021年12月に放送を開始した同シリ