Ä¹Àô»û²¬»³¡¦ËÌ¶èÆîÊý ½ªÀï¤«¤é80Ç¯¡£²¬»³»Ô¤ÎÄ¹Àô»û¤ÇÊ¿ÏÂ¤òµ§¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê¹â¹»À¸¡Ë¡Öº£¤¤¤ë²ÈÂ²¤È¤«Í§Ã£¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¹¬¤»¤ËÀ¸¤­¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´ê¤Ã¤ÆÃ¡¤­¤Þ¤·¤¿¡× ¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë¡Ö¤Þ¤Àº£À¤³¦¤Ç¤â¡¢¤³¤Î»Ò¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇ¯¤Î»Ò¤¿¤Á¤â¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤­¤Ë¡¢º£¤¢¤ëÀ¸³è¤¬¤¤¤«¤Ë¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡× ¡Ê²¬»³¥æ¥Í¥¹¥³¶¨²ñ¡¿ÃÓÅÄËþÇ· ²ñÄ¹¡Ë¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È