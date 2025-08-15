タレントの熊田曜子（43）が15日、自身のインスタグラムを更新し、「熊田曜子二世発掘オーディション」のエントリー募集を告知した。グランプリ受賞者には、熊田と共に大型ファッションショーに出演できるほか、熊田と同じ芸能事務所に所属できる可能性もあるという。【写真】「熊田曜子二世発掘オーディション」を報告した熊田曜子熊田は投稿で「ただいま私熊田曜子の後輩ちゃんを発掘する、『熊田曜子二世発掘オーディション