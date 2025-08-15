昨年のアルゼンチン共和国杯など重賞3勝を挙げた白毛の人気馬ハヤヤッコ（セン9、父キングカメハメハ、母マシュマロ）が15日、ノーザンファーム早来から功労馬としてけい養されるノーザンホークパーク（北海道苫小牧市）に到着した。担当スタッフの織田拡樹さんは「馬運車から降りた時は首を高くして周囲を気にしていましたが、厩舎に向かい出してからは落ち着いて歩いていたので賢そうな印象でした。現役も引退したばかりで新